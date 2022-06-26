هذا ما ينتظره برّي

توقفت أوساطٌ مقرّبة من حركة "أمل" عند تحرّك الرئيس نبيه بري بشأن الحكومة الجديدة، مع العلم أنّ الأخير لم يدلِ بأي تصريح بشأن الإستشارات النيابية المُلزمة التي حصلت في بعبدا، الخميس، كما أنه لم يعطِ أي انطباعٍ حول ما ستؤول إليه عملية التشكيل التي يخوضها رئيس الحكومة المُكلّف نجيب ميقاتي.

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واعتبرت الأوساط السياسية إنّ برّي ينتظر إكتمال المشاورات غير الملزمة التي ستنطلق يوم غدٍ الإثنين من أجل أن يبني تحرّكه في حال تطلّب الأمر ذلك، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب مقتنعٌ تماماً أن وجود حكومة أصيلة هو أمرٌ ضروري، طالما أن الأمور في البلاد تحتاج لمعالجات سريعة.

وعن كيفية تعاطي برّي مع "العراقيل" التي يضعها النائب جبران باسيل في وجه الحكومة العتيدة، تشير الأوساط إلى أنّ التشكيلة الحكومية لم تتضح بعد، وعندما تدخل الأمور مرحلة التسميات، فعندها لكلّ حادث حديث.