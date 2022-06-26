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لبنان

"الطاشناق" خارج "لبنان القوي"؟ 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2022 | 01:14
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ليست هي المرّة الأولى التي يشارك فيها حزب "الطاشناق" في الإستشارات النيابية الملزمة كمكّون سياسي متمايز عن إنتمائه إلى تكتل "لبنان القوي". ولكن اللأفت هذه المرّة أن نواب الحزب الثلاثة، ومن بينهم الوزير الحالي في حكومة تصريف الأعمال جورج بوجوكيان، سمّوا الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة على عكس نواب "التيار الوطني الحر"، الذين لم يسمّوا أحدًا. 
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وهذا الأمر دفع بعض المراقبين إلى طرح السؤال التالي: هل سينضمّ نواب "الطاشناق" إلى تكتل "لبنان القوي"، خصوصًا أن موقف الحزب الأرمني يتماهى كثيرًا مع أجواء النائب ميشال الياس المرّ، الذي إنضم مؤخرًا إلى "التكتل الوطني"، عشية الإستحقاق الرئاسي؟ 
وفي سياق متصل  بدأ حزب الطاشناق ورشة تقييم  داخلية  على خلفية نتائج الإنتخابات النيابية ،حيث تطالب مجموعة كوادر وحكماء من  الحزب مدعّمين بعريضة شعبية حزبية ، بعقد مؤتمر  عامٍ طارئ لبحث كل الملفات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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