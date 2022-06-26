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لبنان

موقف مُنتظر بيد نصرالله.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2022 | 02:45
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رأت مصادر سياسية مقرّبة من "حزب الله" إن حديث الإسرائيليين الأخير عن وجودِ آمال لإمكانية حل قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، هو أمرٌ يبقى في إطار الكلام إلى حين اتضاح رسالة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يجب أن ينقل وجهة النظر الإسرائيلية إلى الجانب اللبناني قريباً.
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واعتبرت المصادر أن "حزب الله" ملتزمٌ بقرار الدولة اللبنانية في هذا الملف، مشيرة إلى أن الموقف بشأن أي خطوة سيخوضها الحزب بشأن ملف الحدود، سيعلن عنها حصراً الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، وذلك في الموعد المناسب.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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