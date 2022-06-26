موقف مُنتظر بيد نصرالله.. ما هو؟

رأت مصادر سياسية مقرّبة من "حزب الله" إن حديث الإسرائيليين الأخير عن وجودِ آمال لإمكانية حل قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و"إسرائيل"، هو أمرٌ يبقى في إطار الكلام إلى حين اتضاح رسالة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي يجب أن ينقل وجهة النظر الإسرائيلية إلى الجانب اللبناني قريباً.

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