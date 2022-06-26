طوابير أمام الأفران في منتصف الليل؟

علم أن بعض الأفران وعدت زبائنها أن توفر لهم الخبز ابتداء من منتصف الليل إضافة إلى جولة ثانية تبدأ عند السادسة صباحًا فهل نشاهد طوابير أمام الأفران عند منتصف الليل وفي ساعات الصباح الأولى؟

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وأُخذت صورة من امام افران لبنان الاخضر في طرابلس عند منتصف الليل، تظهر طفلا ينتظر على الدراجة النارية التي يقودها والده، بينما كان الاخير يقف في الطابور لساعات لوصول دوره لاخذ ربطة خبز.