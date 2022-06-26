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لبنان

محلات حركتها ناشطة.. سلعها "كمالية" وأسعارها بالدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2022 | 04:15
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غم سعر صرف الدولار المرتفع، إلا أن ثمة قطاع لا تزال حركته ناشطة وهو القطاع المختص ببيع مستلزمات الحيوانات من مأكل وادوات  طبية وغيرها. وتباع هذه المستلزمات جميعها بالدولار، ورغم ذلك لا يتردد أصحاب الحيوانات في  شرائها.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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