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لبنان

السياح يفاجَأون بهذا المنظر 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2022 | 05:15
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مع تدهور الأوضاع الإقتصادية والمعيشية تكاثرت ظاهرة التسوّل في مختلف الشوارع والطرقات، حيث لا يخلو أي تقاطع من "هجوم" منظّم من قِبل عدد كبير من المتسولين، ومعظمهم أمهات يحملن أطفالهن الرضع على ايديهن. 
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وهذا المنظر المتكرّر والمتنقّل من منطقة إلى أخرى فاجأ السياح الذين قصدوا لبنان بكثافة مع بداية موسم الإصطياف، خصوصًا أن طريقة تواجد الأطفال على الطرقات بهذا الشكل الفوضوي يشكّل خطرًا على حياتهم، الأمر الذي يُوضع برسم وزيري الداخلية والشؤون الإجتماعية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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