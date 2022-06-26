بأقل من 100 دولار في لبنان.. احصل الآن على إنارة وتهوئة بشكل دائم!

ازدادت في الآونة الأخيرة مبيعات "المراوح" التي تعمل على الطاقة الشمسية، إذ يجري اسخدامها من قبل المواطنين في ظلّ انقطاع الكهرباءِ من جهة، واستغنائهم عن "اشتراك المولد" نظراً لفاتورته الباهظة والمُرتفعة.

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وقال أحد تجار الأدوات الكهربائية لـ"لبنان24" إنّ "تلك المراوح تدخلُ بكثافة إلى لبنان خلال الآونة الأخيرة"، مشيراً إلى أن "الطلب يزداد عليها من قبل الأشخاص الذين ليس بمقدروهم دفع تكاليف باهظة بالدّولار لتركيب نظام الطاقة الشمسيّة".



وأضاف: "المراوح هذه تحتوي على بطاريات تتزوّد بالطاقة من خلال لوحة طاقة شمسية مرفقة بالمروحة، وبالتالي فإنه لا حاجة للكهرباء".



وتابع: "خلال فترة الصيف، وفي ظلّ انقطاع الكهرباء في فترات الليل، يجدُ مواطنون في تلك المراوح سبيلاً وأداة جيدة، في حين أن سعرها ليس باهظاً مقارنة بالأجهزة الالكترونية الأخرى، إذ يبدأ من 50 دولاراً ويصل إلى 120 دولاراً، وذلك تبعاً للأحجام والقوّة".



اللافت أيضاً أن بعض تلك المراوح يأتي مع "لمبات، أي أنه من خلالها يمكن أيضاً إنارة غرفة. وعليه، فإنّ هذا الجهاز الصغير يُمكن أن يقدّم إنارة وتهوئة في الوقت نفسه، وبتكلفة لا تتجاوز الـ100 دولار.

