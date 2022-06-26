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لبنان

الأبناء يأكلون الحصرم والأباء يضرسون 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-06-2022 | 05:45
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تبيّن أن بعض المواقف التي إتخذها بعض رؤساء الكتل النيابية عكست المثل القائل: الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون، حيث جاءت النتائج معاكسة لما كان يرغب فيه الأباء الذين عجنتهم التجارب السياسية. 
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وعلى رغم هذه المواقف التي لم تكن متوقعة في التكليف فإن بعض أصحاب هذه المواقف بدأ يعيد حساباته في عملية التأليف، من حيث إمكانية مشاركته في الحكومة العتيدة، التي يريدها حكومة قادرة على معالجة المخاطر المعيشية والحياتية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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