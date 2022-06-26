إلى السيّاح والمغتربين... لهذه الأسباب عليكم زيارة لبنان

من المرجّح أن يزور لبنان هذا الصّيف، أكثر من مليون سائح ومغترب. فلبنان بات اليوم من "أرخص" الدّول على الحوض الشّرقي للمتوسّط، ما يشكّل عامل جذب للسيّاح، إلى جانب عدّة عناصر أخرى.فما هي الأسباب الأساسيّة الّتي تدفع السيّاح لزيارة لبنان اليوم؟1- المناخأحد أبرز العوامل الّتي تشدّ السيّاح، وتحديدًا العرب منهم، إلى لبنان، هو مناخه المعتدل الّذي يتميّز به عن باقي الدّول العربيّة. فعلى سبيل المثال، درجة الحرارة في المناطق الجبليّة خلال الصّيف معتدلة، لذا تنتشر المصايف، كما في صوفر وحمانا وغيرها من القرى الّتي تحوّلت مقرًّا وعامل جذب للسيّاح العرب.وهذا ما يظهر جليًّا في المقاطع المصوّرة الّتي ينشرها هؤلاء السيّاح على مواقع التّواصل الاجتماعي، والّتي تظهر انبهارهم بالضّباب و"الغطيطة" والطّقس المائل إلى البرودة على المرتفعات صيفًا.

2-السهرلا خلاف على أنّ بيروت هي "عاصمة السهر" العربيّة، إذ تمتدّ على طول السّاحل اللّبناني حانات ومطاعم تقدّم أفضل وأهمّ العروض الفنّيّة والموسيقيّة والبرامج المميّزة. وهذا قد لا نجده في بلدان كثيرة مجاورة وبعيدة.ويَعتبر أصحاب الحانات وأماكن السّهر أنّه بعد الأزمة الاقتصاديّة في السّنوات الأخيرة، صار هناك موسم للسهر، يصادف مع فترة الأعياد وفي موسم الصّيف، أي عندما يرتفع عدد السيّاح في البلد.3-أماكن طبيعيّة مجّانيّة أو شبه مجّانيّةعشرات لا بل مئات الأماكن الطّبيعيّة والمواقع الأثريّة يتغنّى بها لبنان من شماله إلى جنوبه فبقاعه، وكلفة زيارتها لا تتجاوز "الدّولار" الواحد فقط. نذكر منها: المحميّات الطّبيعيّة، مغارة جعيتا المصنّفة من بين عجائب الدّنيا السّبع، الأماكن الأثريّة كقصر بيت الدين، قلاع لبنان المختلفة وغيرها من المعالم الّتي تعكس حضارة البلد. وهذا حتمًا لا نجده في الكثير من الدّول الأخرى.كما أنّه يمكن للسّائح أن يدخل إلى العديد من الأماكن الطّبيعيّة، من دون أي كلفة ماليّة.4-سعر الصّرفمن يتصفّح مواقع التّواصل، وتحديدًا "إنستغرام" و"تيك توك"، يكتشف أنّ السيّاح العرب أو الأجانب تحوّلوا بأنفسهم -عن غير قصد أحيانًا- إلى مروّجين للبنان. وصودفت مشاهدتي لفيديوهات شابة مصريّة يبدو أنّها زارت لبنان مؤخّرًا، تقوم بنشر تجربتها على الفضاء المفتوح، مع تقديم خطوات ونصائح للسيّاح عند زيارتهم لبنان. وفي أحد فيديوهاتها، تقول إنّها استطاعت تناول وجبات الفطور والغذاء والعشاء، بـ5 دولارات فقط.كما ينشر مدوّنون أو "بلوغرز" عرب وأجانب الكثير من الفيديوهات تحت عنوان "كيف تكون غنيًّا في لبنان"، ويقومون خلالها بإخبار المشاهدين كيف أنّهم بـ100 دولار فقط، استطاعوا القيام بنشاطات متعدّدة والعيش برفاهيّة خلال زيارتهم لبنان. وكلّ ذلك بسبب ارتفاع سعر الصّرف في السّوق الموازية. هنا نستذكر قول المتنبّي: "مصائب قوم، عند قوم فوائد".5-الطّعامتجذب المازة اللّبنانيّة و"التّبولة" و"الحمص" بشكل خاص، السيّاح بشدّة، ويمكن القول إنّ شريحة كبيرة منهم "تعشق الأكل اللّبناني". وبجولة على أسعار المطاعم العربيّة في مناطق مختلفة، وجدنا أنّ أسعار "الفورمول" تتراوح بين 15 و40 دولارًا فقط. وهذه كلفة "رخيصة" بالنّسبة إلى السّائح الّذي يتعامل بالعملة الصّعبة، مقابل كميّات الطّعام وأصنافه الّتي ستُقدَّم له.لا شكّ أنّ التّعويل كبير على الموسم السّياحي في لبنان، لذا على المعنيّين تأمين ما يلزم لإراحة السيّاح، من أمن وأجواء هادئة، ومراقبة عدم ممارسة الاحتكار عليهم، أو وقوعهم في فخّ التجّار أو المحتكرين.