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لبنان

معلومة خطيرة عن المخدرات في المجتمع اللبناني!

ستيفاني راضي Stephanie Rady

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Lebanon 24
26-06-2022 | 02:45
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لمناسبة اليوم العالمي للمخدرات، نظمت جمعية "نوسروتو"، محاضرة بعنوان "المخدرات ومكافحتها في لبنان"، في مركزها بزحلة، بحضور عدد من الصحافيين ومندوبة  "لبنان ٢٤".
وعرض مساعد رئيس مكتب مكافحة المخدرات في البقاع النقيب علي مبارك، أنواع المخدرات التي تنتشر في المجتمع وتأثيراتها على المدمن، ابرزها حشيشة الكيف، السيلفيا، اكس تي سي، الكوكايين والهيرويين. 
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وكشف أن الحشيشة هي الاكثر انتشارا في المجتمع اليوم علما ان تأثيرها سلبي على شخصية الفرد.
كما تحدث عن تحول خطر في المجتمع اللبناني نتج عن الازمة الاقتصادية، وقال: ينتقل المدمنون من الكوكايين الى الهيرويين بسبب انخفاض سعرها، علما ان الهيرويين اخطر بكثير.
وقدم النقيب مبارك عينة عن فحص مخبري للحشيشة وللحبوب المخدرة، الذي يجرى في النظارات.
 
ودق ناقوس الخطر حول ازدياد عدد الموقوفين الصغار بسبب دخول المخدرات الى المدارس والجامعات بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
ول"نوسروتو"مركز تأهيل من المخدرات لكل من الرجال والنساء، وقال رئيس الجمعية الاب مروان غانم ان كل عمل الجمعية يتم بالتنسيق مع الدولة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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ستيفاني راضي Stephanie Rady

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