28
o
بيروت
37
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"القوات" امام سيف ذو حدّين… فماذا عن وعود التغيير؟
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
26-06-2022
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ حراك 17 تشرين تمكنت "القوات اللبنانية" من الاستفادة من خطابها السياسي واستغلال الانهيار من خلال معارضة السلطة القائمة لشدّ عصب جمهورها، واستطاعت التقدّم شعبياً وفق ما أظهرت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة على عكس الغالبية العظمى من القوى السياسية، إذ أبدعت "القوات" في اختيار عناوين سياسية وخطابات جذابة للرأي العام.
Advertisement
منذ انتهاء الانتخابات يتعرّض حزب "القوات" لهجمة اعلامية وسياسية ممنهجة يقودها "التيار الوطني الحر" بالاضافة الى العديد من الشخصيات "التغييرية" في مسعى لتهشيم خطاباته السياسية والشعبية التي اعتمد عليها في المرحلة الماضية، لا سيّما وأن سلوك "القوات" مؤخراً أضعف مناعتها وسهّل اصابتها بانتكاسات موجعة.
وقعت "القوات اللبنانية" بنفس الخطأ الذي ارتكبه "الوطني الحر" عند انتخاب "الجنرال" ميشال عون لرئاسة الجمهورية عام 2016، حيث ركن لشعارات وتسميات "رنانة" أثبتت مع مرور الوقت أنها لم تتعدّ سقف الوهم، الامر الذي حمّله أعباء انهيار لبنان في ظلّ "العهد القوي"، وعلى هذا المنوال انطلقت "القوات" في مسارها قبل الفوز الذي اعتبره البعض ساحقاً او بمعنى أدقّ قبل العبور الى البرلمان.
وبالعودة الى مرحلة ما قبل 16 ايار الفائت، تركّزت حملة "القوات" الاعلامية انذاك على "نحنا فينا، ونحنا بدنا"، ما أوحى بأنها قادرة على هندسة عملية تغيير منهجية تحرّر لبنان من قبضة الفساد الامر الذي شكّل أساس البنية السياسية والاعلامية "للقوات". لكن، وبالرغم من تقدّمها الكبير نيابياً وما سبقه من ارتفاع في وتيرة المواجهة مع السلطة ومعاداة "حزب الله"، لم تستطع ان تتعامل مع نتائج الانتخابات، حيث انها تعرضت لخسائر كبيرة في مجمل الاستحقاقات الاساسية كانتخابات نائب رئيس مجلس النواب، وانتخابات اللجان ومؤخراً في معركة التكليف التي انسحبت منها "القوات" ولم تسمّي احدا، الامر الذي طرح العديد من التساؤلات حول الاكثرية التي تحدثت عنها منذ انتهاء الانتخابات. فأين هي الاكثرية التي لم تستطع "القوات" تقريشها في أي مكان.
الاهم من ذلك كله ان "القوات" بدأت تفتح نافذة للحوار مع القوى السياسية، الامر الذي بات يؤخذ عليها من قِبل النواب"التغييريين" وجمهورهم ويعرّضها لهجوم عجزت عن مواجهته بالحجة والدليل. وهنا تبدو "القوات" امام سيف ذو حدّين، فإما التوافق مع القوى السياسية الاساسية والمشاركة في الحكومة، الامر الذي سيُعيدها الى طاولة السلطة ويؤدي بالتالي الى انهيار خطابها التغييري، إما ان تبقى في المعارضة وفي كلتا الحالتين لن يتوانى "الوطني الحر" عن مهاجمتها باعتبارها فشلت في تنفيذ أي من وعودها للبنانيين.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
Lebanon 24
خسائر بـ"الدولار" نجا منها لبنانيون اليوم.. الكارثة كانت كبيرة!
07:30 | 2022-06-25
25/06/2022 07:30:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زوبعة قبالة شواطئ لبنان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
زوبعة قبالة شواطئ لبنان.. شاهدوا الفيديو
05:30 | 2022-06-25
25/06/2022 05:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
"ثروة" ضخمة مدفونة في منطقة لبنانية.. "أحجار" تدرّ الدولارات!
Lebanon 24
"ثروة" ضخمة مدفونة في منطقة لبنانية.. "أحجار" تدرّ الدولارات!
06:30 | 2022-06-25
25/06/2022 06:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
Lebanon 24
تغريدة من جميل السيّد عن "المثلية" في لبنان.. ما هو موقفه؟
14:17 | 2022-06-25
25/06/2022 02:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت
Lebanon 24
الأربعاء.. هذا ما ستشهده بيروت
14:58 | 2022-06-25
25/06/2022 02:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
05:15 | 2022-06-26
السياح يفاجَأون بهذا المنظر
05:00 | 2022-06-26
باسيل يعيد فتح ملف الحدود البحرية.. للتذكير بالمعادلات؟
04:46 | 2022-06-26
مأساة مروّعة تلفّ الشوف.. طفلٌ يخسر حياته بسبب "مرجوحة"! (صورة)
04:45 | 2022-06-26
بأقل من 100 دولار في لبنان.. احصل الآن على إنارة وتهوئة بشكل دائم!
04:30 | 2022-06-26
8 جرائم قتل خلال 3 أشهر.. النساء المعنفات إلى الواجهة مجددًا
04:29 | 2022-06-26
"انتشر بأنحاء جسدي"... مريضة سرطان تُطلق صرخة على الهواء: "رح موت"
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
26/06/2022 12:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
26/06/2022 12:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
26/06/2022 12:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact