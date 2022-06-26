بلدية تتوقف عن جمع النفايات... ما القصة؟

أعلن رئيس بلدية مجدلا العكارية محمد سعيد الأسمر في بيان، أن "البلدية أصبحت غير قادرة على جمع النفايات ونقلها من البلدة، لعدم توفر التكاليف في الصندوق البلدي".



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