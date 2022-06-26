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لبنان

بلدية تتوقف عن جمع النفايات... ما القصة؟

Lebanon 24
26-06-2022 | 02:32
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أعلن رئيس بلدية مجدلا العكارية محمد سعيد الأسمر في بيان، أن "البلدية أصبحت غير قادرة على جمع النفايات ونقلها من البلدة، لعدم توفر التكاليف في الصندوق البلدي".
 
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