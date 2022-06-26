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لبنان

فقيه هنأ ميقاتي: سنتقدم بورقتنا الاجتماعية المطلبية

Lebanon 24
26-06-2022 | 03:20
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هنأ نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه الرئيس نجيب ميقاتي باعادة تكليفه لتشكيل الحكومة العتيدة، معتبرا انه "الشخصية المتزنة والمرنة"، معتبرا ان "رجال الدولة يبرزون في اللحظات المصيرية التي يعيشها الوطن بتصديهم للمشاكل والازمات التي يعاني منها اللبنانيون نتيجة الاوضاع الاقليمية والاحتراب والازمات ناهيك عن المناكفات الداخلية والصراعات والمحاصصات"، واعتبر ان "قبول الرئيس ميقاتي التكليف يعني الاستمرار في مواجهة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية ومتابعة المفاوضات مع البنك الدولي للوصول الى نتائج تحفظ حقوق لبنان وتعزز الوضع الاجتماعي المعيشي لجهة اعادة مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ومواجهة كافة القضايا التي تهمّ المواطنين بخاصة العمال والموظفون وذوو الدخل المحدود".
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وشدد على اننا في الاتحاد العمالي العام "سنتقدم بورقتنا الاجتماعية المطلبية وسنتابعها في لقائنا المرتقب معه، ونأمل في ان يولي مسألة تثبيت سعر الصرف الاولوية المطلقة واعادة اموال المودعين اضافة الى توفير الطحين والادوية والضمان الاجتماعي".
 
واعلن ان "الاتحاد سيكون في حال استنفار للمساعدة في كل ما من شأنه ان ينقذ الوضع المتردي"، آملا في نعبر هذه المرحلة قبل بلوغ الاستحقاق الرئاسي.
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