Advertisement

لبنان

ماذا طلب أمين سرّ نقابة أصحاب الأفران من المطاحن العاملة؟

Lebanon 24
26-06-2022 | 03:25
A-
A+
Doc-P-965741-637918360177700375.jpg
Doc-P-965741-637918360177700375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا أمين سر نقابة أصحاب الأفران ناصر سرور في بيان، المطاحن العاملة إلى "إعارة المتوقفة عن العمل القمح المدعوم من مخزونها لتعاود عملها، وإلى رفع إنتاجها إلى الحد الأقصى واستقبال كل قسائم الطحين مع أصحاب الأفران والتي لم تتسلمها بسبب إقفال المطاحن التي كانت تسلمها وهي الباقليان والتاج والبقاع".
Advertisement
 
وشدد على أن "القمح والطحين والخبز المدعومين، ليسوا ملكا لمطحنة أو فرن، وأي توقف عن الإنتاج والبيع يعرض للمساءلة القانونية والقضاء، وندعو أصحاب الأفران إلى التصريح لنقابة الأفران عن الكمية التي تسلموها من الطحين ابتداء من 1 حزيران الى 25 منه دون إبطاء، وعلى وزارة الاقتصاد الطلب من المطاحن جداول تسليم الطحين للافران مع أذونات التسليم الموقعة من 1 حزيران لغاية 25 منه لمكتب الحبوب  للاطلاع عليها ومعرفة من الجهة المقصرة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-06-26
05:00 | 2022-06-26
04:46 | 2022-06-26
04:45 | 2022-06-26
04:30 | 2022-06-26
04:29 | 2022-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website