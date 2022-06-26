بوشكيان: ميقاتي هو الرجل الانسب لترؤس الحكومة

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان ان القمح القاسي اللبناني هو من اجود انواع القمح في العالم وهو مطلوب بشكل كبير، مشيراً الى ان الكميات تؤمن الاكتفاء الذاتي.

وفي حديث لبرنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان، أشار بوشكيان الى ان تسمية الرّئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة اتت لكون الاخير يدرك المرحلة التي يمر بها لبنان، وقال ان ميقاتي هو الرجل الانسب لترؤس الحكومة، واكمال ما بدأت به حكومة تصريف الاعمال وخاصة في ملف الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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وشدّد بوشكيان على وجوب وضع الاشتباكات السياسية جانباً والاهتمام بالاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد لانه لم يعد لدينا ترف الوقت، معتبراً ان المرحلة تتطلب تضامناً وتكاتفاً لابعاد السياسة عن هذه الملفات، كما والسير بالموزانة لانها ستأتي بمتغيّرات كثيرة.

وعن الاضراب في الادارات العامة، اوضح بوشكيان ان موظفي وزارة الصناعة لم يشاركوا في الاضراب وهم يكملون عملهم ثلاثة ايام في الاسبوع، وقال لا يمكن وقف اجازات التصدير والكثير من المعاملات التي تقوم بها الوزارة والا نذهب الى الارتطام.

ولفت بوشكيان الى ان الصناعيين اللبنانيين يواجهون مضاربة من قبل نظرائهم السوريين الذين يشكلون عبئاً كبيرا على البنى التحتية، وقال ان هذا الملف سيادي ويجب ايجاد حلول مناسبة له.

وفي سياق اخر، اعتبر بوشكيان ان انتفاضة 17 تشرين لم تتنج مسارا صحيحاً حتى هذه اللحظة، بانتظار ما سيقدمه نواب التغيير.