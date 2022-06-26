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لبنان
مكتب العبسي ينفي ما نُسب للبابا.. وهذا ما حذر منه
Lebanon 24
26-06-2022
|
04:04
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نفى المكتب الاعلامي لبطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في بيان، ما جاء "في بعض وسائل الاعلام الصفراء جملة وتفصيلا حول تأنيب قداسة البابا لبعض اساقفة الطائفة على خلفية ما فبروكه من عبارات على غرار الفساد".
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واكد البيان ان "كامل الحقيقة هي كما جاءت في بيان المكتب الاعلامي في الفاتيكان الذي نشر كلمة قداسة البابا بحرفيتها، ومكتب البطريرك العبسي الاعلامي الذي نشر كلمته كما جاءت بحرفيتها، وما عدا ذلك هو فبركة وتضليل وافتراء نحمل كاتبه ومفبركه كامل المسؤولية".
وحذر المكتب الاعلامي "الذي كان تمنى على وسائل الاعلام كافة استقاء الخبر الصحيح منه، وهو على استعداد لتوضيح اي سوء فهم، من مغبة فبركة الاخبار المتعلقة بالكنيسة وترويجها ونشرها تحت طائلة المسؤولية القانونية والمعنوية".
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