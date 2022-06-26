Advertisement

لبنان

يوهم الفتيات أنه سائق أجرة... وهذا ما يفعله بهنّ داخل السيارة!

Lebanon 24
26-06-2022 | 04:05
A-
A+
Doc-P-965751-637918385157176350.jpg
Doc-P-965751-637918385157176350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها شعبة المعلومات لمكافحة جميع انواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن توافرت للشعبة معلومات عن قيام شخص مجهول الهوية بوضع إشارة أجرة على سيارته نوع نيسان التي تحمل لوحة خصوصية والتحرّش بالفتيات اللواتي يركبن معه على مسلك الجنوب – بيروت والقيام بأفعال منافية للآداب العامّة داخل السيارة، أعطيت الاوامر لقطعات الشعبة للعمل على تحديد هويّته وتوقيفه.
Advertisement

بنتيجة المتابعة، تمكنت قطعات الشعبة من تحديد هويّته ويدعى:

م. ع. (مواليد عام 1984، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سلب، وتعاطي مخدّرات.
 بتاريخ 21/6/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت قوة من الشعبة من توقيفه في محلة دير الزهراني، وضبط سيارته المستخدمة في عمليّات التحرش الجنسي.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه، وأنّه قام لأكثر من مرّة بإصعاد فتيات على متن سيارته بعد إيهامهنّ أنه سائق أجرة والتحرش بهنّ، والقيام بأفعال منافية للحشمة.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-06-26
05:45 | 2022-06-26
05:15 | 2022-06-26
04:45 | 2022-06-26
02:00 | 2022-06-26
08:36 | 2022-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website