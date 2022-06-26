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لبنان

عاملو مستشفى سبلين يعلقون الإضراب مع تحذير: سنعود عن قرارنا بحالة واحدة

Lebanon 24
26-06-2022 | 04:11
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أعلن العاملون في مستشفى سبلين الحكومي في بيان، "تعليق الإضراب لغاية عيد الأضحى، إفساحا في المجال لتحقيق الوعود بتوفير المبالغ اللازمة لدفع مستحقات العاملين، على أن يتم استقبال المرضى كافة وفتح جميع الأقسام اعتبارا من بعد غد الاثنينط، محذرين من "العودة إلى الإضراب في حال لم تتحقق الوعود خلال هذه الفترة".
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من جهة أخرى، أوفدت نقيبة الممرضات والممرضين ريما ساسين قازان، وفدا من النقابة الى المستشفى للتضامن مع العاملين.
 
وشدد سمير مطر باسم قازان على أن "قطاع التمريض بشكل عام يعاني ظروف عمل سيئة، لكن رغم ذلك، ما زال الممرضون والممرضات يقومون بعملهم من أجل المرضى"، معتبرا أن "عدم نيلهم رواتبهم في مواعيدها وحصولهم على المساعدة الاجتماعية أو بدل غلاء المعيشة، أمر لا يمكن السكوت عنه لأنه يهدد لقمة عيشهم  وكرامتهم".
 
 
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