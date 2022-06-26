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لبنان

أبو فاعور: لاستيراد الدولة للأدوية مباشرة دون المرور بجشع بعض الشركات

Lebanon 24
26-06-2022 | 04:23
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قال النائب وائل أبو فاعور إنه "على الرغم من كل الجهود المشكورة  التي يقوم بها وزير الصحة فراس أبيض ورئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدلله، إلا أنا معاناة مرضى السرطان ما زالت مستمرة"، وأضاف: "لا مناص من حلول جذرية أولها استيراد الدولة للادوية مباشرة دون المرور بجشع بعض الشركات أو اللجوء الى خيار دعم المرضى بدل الشركات عبر اجازات الشراء وبالتاكيد الى حين حصول ذلك يجب اعادة النظر بارباح الشركات عبر اصدار قرار جديد بأسس تسعير الدواء لجهة تخفيض أرباح الشركات".
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وأردف: "حجم قطاع الدواء بلغ معدله الوسطي 1.36 مليار دولار سنويا على مدى عشر سنوات كحد أدنى، أي أن الشركات حققت أرباحاً فاحشة على مدى السنوات الماضية ومسؤوليتها أن تساهم في حمل عبء الأزمة في هذه الظروف".
وختم أبو فاعور: "المطلوب خطوات شجاعة في الدواء بشكل خاص كما في الطحين وغيرهما من أساسيات الحياة". 
 
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