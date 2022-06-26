"انتشر بأنحاء جسدي"... مريضة سرطان تُطلق صرخة على الهواء: "رح موت"

قالت مريضة مصابة بالسرطان، تُدعى سميرة جابر لـ"الجديد"، "رح موت"، لم أعد أستطيع المشي بسبب انقطاع الأدوية الكيماوية الخاصة بمرضي الذي انتشر بأنحاء جسدي.

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