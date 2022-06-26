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لبنان

قاووق: هناك من يعمل لابقاء البلد في متاهة الازمات

Lebanon 24
26-06-2022 | 06:10
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 رأى عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "اللبنانيين يعانون من أزمات خانقة ما يفرض اعتماد آلية تختصر الوقت وتسرع تشكيل الحكومة ، مشيرا إلى أن "المماطلة وتضييع الوقت تعني المزيد من تضييع الفرص والمزيد من معاناة اللبنانيين، الذين يريدون السرعة في التشكيل والعمل لوقف الإنهيار وتخفيف المعاناة". 
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وخلال حفل تأبيني أقيم في بلدة خرطوم الجنوبية، بمشاركة شخصيات وفاعليات، أكد قاووق أن هناك "من يعمل على العرقلة وإبقاء البلد في متاهة الأزمات وباتت هوية هؤلاء معروفة وهم يتقاضون أجرة مواقفهم السلبية".
 
وشدد على أن "التهديدات الإسرائيلية هي للإستهلاك المحلي ولا تنفع أمام مفاجآت ومعادلات المقاومة ولا تغير من واقع قوة الموقف اللبناني المرتكز على قوة معادلة  الجيش والشعب والمقاومة".
 
واعتبر أن "أي تحالف سعودي مع إسرائيل يشكل تهديدا مباشرا وطعنة في ظهر لبنان وفلسطين وسوريا وكل الأمة".
 
وختم قاووق: "أن لبنان الكرامة والمقاومة لا ينتمي للعروبة المارِقة وانما للعروبة الأصيلة الوفية للأمة وفلسطين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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