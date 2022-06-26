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لبنان

اجتماع في اتحاد بلديات قضاء صور بحث سبل العودة الى إجراءات الوقاية من كورونا

Lebanon 24
26-06-2022 | 06:38
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 عقد في مقر إتحاد بلديات قضاء صور إجتماع تنسيقي للجنة الأمن الصحي في الاتحاد حضره مدير الوحدة مرتضى مهنا ورئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال وأعضاء لجنة الأمن الصحي، ناقش خلاله المجتمعون تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا (مقيمين ووافدين) بشكل مقلق ومتزايد في فترة زمنية قصيرة، "مما يضعنا أمام موجة جديدة لفيروس كورونا، من المتوقع ان تكون اكثر عدوى واسرع انتشارا بناء على المستجدات الوبائية في القضاء".
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وأوصى المجتمعون ب"ضرورة التزام الاجراءات الوقائية (إرتداء الكمامة والتخفيف من الاختلاط )، واتباع ارشادات وزارة الصحة العامة بضرورة التزام الحجر الصحي للذين تظهر لديهم الاعراض وضرورة تلقي لقاح كورونا في أسرع وقت ممكن، خصوصا وان نسبة الملقحين ما زالت منخفضة ولا تتعدى ال45% وبأن كل الدراسات العلمية  والتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تخلص الى أن اللقاح يحمي من مضاعفات الفيروس ويجنب المصاب دخول المستشفى ويقلل من الوفيات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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