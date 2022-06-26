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لبنان

ما هي حصيلة حوادث السير على طرقات لبنان خلال الـ24 ساعة الماضيّة؟

Lebanon 24
26-06-2022 | 06:51
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أفادت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط 8 جرحى، في 5 حوادث سيرٍ، خلال الـ24 ساعة الماضيّة، على طرقات لبنان.
 
 
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