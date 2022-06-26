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لبنان

كلاس: لن نسلم البلد الى أسواق القطع السود

Lebanon 24
26-06-2022 | 07:41
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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على صفحته في "فيسبوك":
"الطحين الأسود والجوع الأحمر..!
في زمن الأزمات
إما أن نقف على خاطر الوطن
أو أن نسأل خاطر الوطن
أو أن نأخذ بخاطر الوطن !!
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قرارنا أن ننقذ الوطن
 
لبنان لا يحتمل الاستثمار في النزاعات واستعراضات القوة..!
نحن لن نسلم البلد الى أسواق القطع السود..!
إن لبنان الأبيض لن يستسلم لسياسات الطحين الأسود..!"
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