كلاس: لن نسلم البلد الى أسواق القطع السود

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كتب وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس على صفحته في "فيسبوك":"الطحين الأسود والجوع الأحمر..!في زمن الأزماتإما أن نقف على خاطر الوطنأو أن نسأل خاطر الوطنأو أن نأخذ بخاطر الوطن !!قرارنا أن ننقذ الوطنلبنان لا يحتمل الاستثمار في النزاعات واستعراضات القوة..!نحن لن نسلم البلد الى أسواق القطع السود..!إن لبنان الأبيض لن يستسلم لسياسات الطحين الأسود..!"