ثلاثة جرحى في حادث سير في الضنية

وقع حادث سير بين مركبتين عند مدخل بلدة سير في الضنية مما أدى الى وقوع ثلاثة جرحى.



وعمل جهاز الطوارئ والاغاثة على اسعاف أحد الجرحى ميدانيا فيما نقل الآخرين الى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج.

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