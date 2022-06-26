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لبنان

حميه جال على شواطئ عدة مطلعا على كيفية دخول المواطنين مجانا الى الشواطئ

Lebanon 24
26-06-2022 | 09:14
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‏قام وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه بجولة تفقدية استطلاعية على شواطئ عدة، من ضمنها الرملة البيضاء، للاطلاع عن كثب على كيفية تطبيق المذكرة الادارية التي اصدرها بدخول المواطنين مجانا الى الشواطئ.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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علي حميه

الرملة البيضا

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