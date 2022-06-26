محمد فايز البزري رئيسا لجمعية المقاصد

أفرزت نتائج انتخابات هيئة ادارية جديدة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، والتي جرت عند التاسعة صباحا في ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا، عن فوز السيد محمد فايز البزري برئاسة الجمعية، حيث نال 273 صوتا، فيما فاز بعضوية الجمعية كل من: بلال كيلو ( شعلة المقاصد ) ، هشام جرادي ( لاجل المقاصد )، سندس زيدان ( شعلة المقاصد )، حذيفة الملاح ( لاجل المقاصد )، عماد بعاصيري ( لاجل المقاصد )، سهى عنتر ( لاجل المقاصد )، مازن القطب ( شعلة المقاصد ) ومحمود الصباغ ( شعلة المقاصد).

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