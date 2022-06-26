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لبنان

محمد فايز البزري رئيسا لجمعية المقاصد

Lebanon 24
26-06-2022 | 10:25
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 أفرزت نتائج انتخابات هيئة ادارية جديدة لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في صيدا، والتي جرت عند التاسعة صباحا في ثانوية حسام الدين الحريري في صيدا، عن فوز السيد محمد فايز البزري برئاسة الجمعية، حيث نال 273 صوتا، فيما فاز بعضوية الجمعية كل من: بلال كيلو ( شعلة المقاصد ) ، هشام جرادي ( لاجل المقاصد )، سندس زيدان ( شعلة المقاصد )، حذيفة الملاح ( لاجل المقاصد )، عماد بعاصيري ( لاجل المقاصد )، سهى عنتر ( لاجل المقاصد )، مازن القطب ( شعلة المقاصد ) ومحمود الصباغ ( شعلة المقاصد).
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وكانت جرت اليوم انتخابات "جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية" في صيدا لإختيار رئيس و8 أعضاء للمجلس الإداري، وسط أجواء ديمقراطية تنافسية.

وتنافس في هذه الانتخابات 21 مرشحا توزعوا على لائحتين ومستقلين:
- لائحة "لأجل المقاصد" برئاسة لارا جبيلي حمود (المرشحة لرئاسة الجمعية) وتضم 7 مرشحين للمجلس الاداري: سها عنتر، هشام جرادي، حُذيفة الملاح، رضوان السبع أعين، عبد السلام الوتار، سمير البساط وعماد بعاصيري.

- لائحة "شعلة المقاصد" برئاسة فايز البزري (المرشح لرئاسة الجمعية)، وتضم 7 مرشحين للمجلس الاداري هم: مازن القطب، إبراهيم حجازي، محمود الصباغ، سندس زيدان، بلال كيلو، عبد القادر مجذوب وعبد الرحمن السكافي.

و5 مرشحين مستقلين هم: إبراهيم الجوهري، عمر العتر، ماهر الديشاري، رامي بشاشة وخليل معتوق.

وانطلقت العملية الانتخابية عند التاسعة تحت اشراف رئيس المجلس الإداري المنتهية ولايته المهندس يوسف النقيب وأعضاء المجلس، وأشرف على الترتيبات التنظيمية للإنتخابات امين سر الجمعية الأستاذ مازن قبرصلي.

 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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