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لبنان

أثناء نقلها عدد من الجرحى.. سيارة اسعاف تتعرض لحادث سير

Lebanon 24
26-06-2022 | 10:05
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تعرضت سيارة إسعاف جمعية الرسالة - صريفا لحادث سير أثناء نقلها عدد من الجرحى سقطوا في حادث سير مروع.

وتولت سيارات اسعاف أخرى نقل الجرحى للمستشفى.
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صريفا

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