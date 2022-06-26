أثناء نقلها عدد من الجرحى.. سيارة اسعاف تتعرض لحادث سير

تعرضت سيارة إسعاف جمعية الرسالة - صريفا لحادث سير أثناء نقلها عدد من الجرحى سقطوا في حادث سير مروع.



وتولت سيارات اسعاف أخرى نقل الجرحى للمستشفى.

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