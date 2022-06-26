آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل

شهدت مدينة طرابلس، اليوم الأحد، كارثة انهيار مبنى في منطقة القبة - ضهر المغر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، في حين لم تتم الإفادة عن سقوط ضحايا.



وفور وقوع الحادث، ضربت وحدات من الجيش طوقاً أمنياً في المكان، وجرى منع المواطنين من الاقتراب، فيما تولت فرق الإسعاف عمليات إنقاذ الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى.

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وأفادت معلومات "لبنان24" بأنه تم انتشال سيدة مُسنة من تحت الأنقاض تدعى "ل.ك." وهي على قيد الحياة، كما تم انتشالُ الطفلة "ج.د." التي جرى نقلها إلى المستشفى على قيد الحياة وحالتها مستقرة.

كذلك، فقد أفيد عن إصابة الشاب "و.ح." (17 عاماً) بجروح طفيفة، وقد عولج في المستشفى الحكومي وخرج منها نظراً لاستقرار وضعه.

وحالياً، تتواصل عمليات البحث عن المفقودين، وقد ناشد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير جميع المواطنين، الابتعاد عن مكان المبنى المنهار تسهيلاً لأعمال الاغاثة ورفع الركام ونجدة السكان.

كذلك، باشر خير، بناء على توجيهات وتكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بالكشف الفوري على المبنى المنهار في منطقة القبة - ضهر المغر، للوقوف الى جانب الاهالي ومساعدتهم لتأمين علاج المصابين والجرحى على نفقة وزارة الصحة العامة والوقوف عند كل احتياجاتهم وازالة الاقسام المهددة بالخطر واخلاء وتأمين السكان المنكوبين.

وفي إطار متابعته للحادث، أجرى ميقاتي سلسلة اتصالات بالوزراء المختصين والهيئة العليا للاغاثة، في إطار مواكبة أعمال الاغاثة.

وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته لتنسيق أعمال الاغاثة ومتابعة اوضاع سكان المبنى، كما أعطى توجيهتاه لاستقبال الجرحى على نفقة وزارة الصحة.

ومساء، أصدرت الهيئة بياناً أعلنت فيه أنه "بتكليف من ميقاتي للهيئة العليا للاغاثة بالاشراف على متابعة المبنى المنهار في منطقة ضهر المغر بطرابلس، قام المهندس زياد ديب الاستشاري في مكتب خطيب وعلمي للدراسات الهندسية مكلفاً من قبل اللواء محمد الخير أمين عام الهيئة العليا للاغاثة بالحضور الى مكان سقوط المبنى".

ووفقاً للبيان، فقد أعلن ديب عن "تكفل الهيئة العليا بتأمين تجهيزات الانقاذ والتواصل مع المستشفيات لتأمين معالجة الجرحى والمصابين، إضافة إلى تأمين بدل ايواء للمبنى المنهار والمبنى المجاور الذي تم اخلاؤه".

كذلك، أعلنت وزارة الصحة في بيان أنها "عمّمت على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال جميع المصابين والجرحى، نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في طرابلس، وعلاجهم على نفقتها".

وزير الداخلية يتابع

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي أن الأخير يتابع حادثة إنهيار المبنى، وقد أعطى تعليماته الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومدير عام الدفاع المدني ومحافظ الشمال لإجراء اللازم وإزالة الانقاض، كما وأن عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الردميات متواصلة.

ودعا الوزير مولوي جميع الموجودين في محيط المبنى الى مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم وإفساحاً في المجال أمام المختصين للعمل، وذلك حرصاً على فعالية عمليات الإنقاذ.

من جهتها، أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً، اليوم الأحد، علقت فيه على حادثة سقوط مبنى في ضهر المغر - طرابلس، وجاء فيه: "وقعنا في المحظور مرة جديدة بفعل تنصّل الدولة من مسؤولياتها وترك المباني القديمة لقدرها بما يهدّد أرواح القاطنين فيها مالكين أم مستأجرين. فهل سيحضر المسؤولون هذه المرة لالتقاط الصور والبكاء على أرواح الضحايا فيما انكفأوا لسنوات عن القيام بواجباتهم فيق ناقوس الخطر والتحرّك السريع لمنع حصول الانهيارات. ماذا فعلت الدولة يا سادة؟ أين النواب؟ أين الوزراء؟ أين القوانين التي تحمي المباني القديمة؟ منذ سنوات ونحن نحذّر من خطر حصول انهيارات في المباني القديمة وسقوط الأرواح. منذ سنوات ونحن نقول إنها تحوّلت إلى قنابل موقوتة، ولم يحرّك أحد ساكنًا. منذ سنوات ونحن نطالب بتمكين المؤجرين عبر تحرير الإيجارات القديمة لكي يتمكّن المالك من ترميم ملكه كي لا تحصل كوارث جديدة ولا من يسمع. الضحايا اليوم في طرابلس من كسؤولية الدولة وقد تُركوا لقدرهم في مبان مهددة بالانهيار. ونحن نحذّر! هذه الكارثة ليست الأولى ولن تكون الأخرة. مكّنوا المالكين من ترميم المباني. أعيدوا لهم القدرة على الترميم".

وختم: "أعان الله العائلات في مبنى طرابلس المنهار. ونتمنى الشفاء للجرحى وألا يكون بين المنكوبين ضحايا من القاطنين".

كبارة يتصل بميقاتي

وأجرى النائب كريم كبارة اتصالاً بميقاتي وعرض معه الاجراءات المتخذة في موضوع قضية المبنى المنهار في ضهر المغر.

ودعا كبارة الى توفير كل مستلزمات وآليات عمليات الانقاذ، والاهتمام الكامل بالجرحى ومعالجتهم على حساب وزارة الصحة، وبالعائلات المتضررة او تلك التي تم اخلاؤها لتأمين مسكن بديل لهم او تعويضات تخولهم مواجهة هذه الازمة.

إتحاد نقابات العمال يشكر الحكومة للتحرك السريع

من جهته، شكر رئيس إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد حكومة تصريف الأعمال لمسارعتها الى مساندة أهالي طرابلس في نكبتهم وقال: "بواقعية مسارعة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى متابعة الموضوع وتكليف الهيئة العليا الإغاثة ووزارة الصحة تولي الإغاثة واستقبال الجرحى وننوه بتدخله الحريص سائلين الله ان يرحم شهداء هذه الحادثة ويشفي الجرحى".

وأضاف: "لقد وصل الاستهتار الى حد قتل الأنفس بغير حق.. من قال ان الرئاسة تعاسة ومن قال ان الإهمال قاعدة. إننا نطالب فوراً بتحقيق حاسم جازم يحدد المسؤوليات ويضع كل مقصر أمام مسؤولياته. ونحن في هذا التوقيت الحرج وأمام سقوط ضحايا نسأل الى متى تدفع طرابلس هذا الثمن القاسي ومم يرفع عنها ثوب الظلم".

وأكمل: "لقد بلغت المأساة في طرابلس حداً مؤسفاً ومبلغاً بليغ القسوة وأن الأوان ان تهتم الدولة وتكف عن محاصرة طرابلس بسبب وغير سبب".

وختم: "إن طرابلس ليست خارج الخريطة ولا خارج الإطار الكبير للدولة التي تاخذ من المدينة ولا تعطيها. كفى نقولها كبيرة ارفعوا الظلم واوقفوا التجني".



