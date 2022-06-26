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لبنان

هيئة ادارة السير تعلن إقفال أبوابها للاسبوع الثالث

Lebanon 24
26-06-2022 | 10:50
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 أعلنت هيئة إدارة السير، في بيان، إقفال أبوابها للاسبوع الثالث على التوالي، بفعل استمرار إضراب موظفي المالية، والتزاما بقرار رابطة موظفي القطاع العام. واعتذرت عن عدم استقبال المعاملات كافة، باستثناء إجراء امتحانات السوق المحددة سابقا في المراكز كافة لمنع تراكمها، على أن يصدر بيان حول ظروف العمل للاسبوع المقبل في حينه.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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