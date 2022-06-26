عطل في البترون وطرابلس.. هذا ما أعلنته أوجيرو

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أعلنت هيئة اوجيرو أن عطلاً طرأ على كابل الالياف الضوئية بين سنترال البترون وطرابلس -الميناء مما أدى الى توقف خدماتنا في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.وأكدت ان الفرق تعمل على اصلاح العطل بالسرعة الممكنة.