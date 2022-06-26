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لبنان

حادثة إنهيار مبنى طرابس.. وزير الداخلية يتابع عمليات البحث والإنقاذ

Lebanon 24
26-06-2022 | 12:01
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يتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي حادثة انهيار مبنى في محلة القبة ضهر المغر في طرابلس، وقد أعطى تعليماته الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومدير عام الدفاع المدني ومحافظ الشمال لإجراء اللازم وإزالة الانقاض، كما وأن عمليات البحث والإنقاذ وإزالة الردميات متواصلة.
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ويدعو الوزير مولوي جميع الموجودين في محيط المبنى الى مغادرة المكان حفاظاً على سلامتهم وإفساحاً في المجال أمام المختصين للعمل، وذلك حرصاً على فعالية عمليات الإنقاذ.
 
وحالياً، فإن العمل جارٍ على إزالة الردم والحجارة بعد سقوط المبنى المؤلف من 4 طوابق، وسط مخاوف من سقوط المبنى الملاصق للمبنى المنهار.
 
مع هذا، فقد ضربت وحدات من الجيش طوقاً أمنياً ومنعت المواطنين من الاقتراب. 
 
وتحدثت المعلومات عن سقوط عدد من الجرحى، في حين أنه لا وجود لضحايا حتى الآن، وعملية البحث عن مفقودين ما زالت مستمرة.

كذلك، أشارت المصادر إلى أنه تم انتشال امرأة مسنة جريحة ناجية من تحت الأنقاض. 
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