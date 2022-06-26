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لبنان

بعد سقوط مبنى في طرابلس. بيان لنقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة

Lebanon 24
26-06-2022 | 12:17
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أصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بياناً، اليوم الأحد، علقت فيه على حادثة سقوط مبنى في ضهر المغر - طرابلس، وجاء فيه: 
 
"وقعنا في المحظور مرة جديدة بفعل تنصّل الدولة من مسؤولياتها وترك المباني القديمة لقدرها بما يهدّد أرواح القاطنين فيها مالكين أم مستأجرين. فهل سيحضر المسؤولون هذه المرة لالتقاط الصور والبكاء على أرواح الضحايا فيما انكفأوا لسنوات عن القيام بواجباتهم فيق ناقوس الخطر والتحرّك السريع لمنع حصول الانهيارات.
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ماذا فعلت الدولة يا سادة؟ أين النواب؟ أين الوزراء؟ أين القوانين التي تحمي المباني القديمة؟

منذ سنوات ونحن نحذّر من خطر حصول انهيارات في المباني القديمة وسقوط الأرواح. منذ سنوات ونحن نقول إنها تحوّلت إلى قنابل موقوتة، ولم يحرّك أحد ساكنًا. منذ سنوات ونحن نطالب بتمكين المؤجرين عبر تحرير الإيجارات القديمة لكي يتمكّن المالك من ترميم ملكه كي لا تحصل كوارث جديدة ولا من يسمع. الضحايا اليوم في طرابلس من كسؤولية الدولة وقد تُركوا لقدرهم في مبان مهددة بالانهيار. ونحن نحذّر! هذه الكارثة ليست الأولى ولن تكون الأخرة. مكّنوا المالكين من ترميم المباني. أعيدوا لهم القدرة على الترميم".
 
وختم: "أعان الله العائلات في مبنى طرابلس المنهار. ونتمنى الشفاء للجرحى وألا يكون بين المنكوبين ضحايا من القاطنين".
 
 
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