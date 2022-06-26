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لبنان

تحرّك أمام شركة الكهرباء في الطريق الجديدة.. هذا ما يجري هناك (صورة)

Lebanon 24
26-06-2022 | 12:28
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأن عدداً من الشبان قطعوا الطريق أمام شركة الكهرباء في منطقة الطريق الجديدة بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء الدائم. 
 
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لبنان

الطريق الجديدة

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