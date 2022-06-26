تحرّك أمام شركة الكهرباء في الطريق الجديدة.. هذا ما يجري هناك (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأن عدداً من الشبان قطعوا الطريق أمام شركة الكهرباء في منطقة الطريق الجديدة بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء الدائم.

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