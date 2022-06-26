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لبنان
تحرّك أمام شركة الكهرباء في الطريق الجديدة.. هذا ما يجري هناك (صورة)
Lebanon 24
26-06-2022
|
12:28
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أفادت مندوبة
"لبنان24"
في بيروت بأن عدداً من الشبان قطعوا الطريق أمام شركة الكهرباء في منطقة الطريق الجديدة بالإطارات المشتعلة، وذلك احتجاجاً على انقطاع الكهرباء الدائم.
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