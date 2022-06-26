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لبنان

ميقاتي يتابع حادثة إنهيار مبنى طرابلس.. هذا ما طلبه من الهيئة العليا للإغاثة

Lebanon 24
26-06-2022 | 12:39
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أجرى رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات بالوزراء المختصين والهيئة العليا للاغاثة، في اطار مواكبة اعمال الاغاثة بعد إنهيار احد المباني في منطقة القبة في طرابلس.
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وأعطى رئيس الحكومة توجيهاته لتنسيق أعمال الاغاثة ومتابعة أوضاع سكان المبنى، كما أعطى توجيهاته لاستقبال الجرحى على نفقة وزارة الصحة.
 
 
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