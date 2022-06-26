ميقاتي يتابع حادثة إنهيار مبنى طرابلس.. هذا ما طلبه من الهيئة العليا للإغاثة

أجرى رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات بالوزراء المختصين والهيئة العليا للاغاثة، في اطار مواكبة اعمال الاغاثة بعد إنهيار احد المباني في منطقة القبة في طرابلس.

Advertisement