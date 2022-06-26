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لبنان

الهيئة العليا للإغاثة: التواصل مع المستشفيات لمعالجة جرحى انهيار مبنى طرابلس

Lebanon 24
26-06-2022 | 12:06
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أصدرت الهيئة العليا للإغاثة بياناً، اليوم الأحد، جاء فيه: "بتكليف من دولة الرئيس نجيب ميقاتي للهيئة العليا للاغاثة بالاشراف على متابعة المبنى المنهار في منطقة ضهر المغر بطرابلس، قام المهندس زياد ديب الاستشاري في مكتب خطيب وعلمي للدراسات الهندسية مكلفاً من قبل اللواء محمد الخير أمين عام الهيئة العليا للاغاثة بالحضور الى مكان سقوط المبنى".
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ووفقاً للبيان، فقد أعلن ديب عن "تكفل الهيئة العليا بتأمين تجهيزات الانقاذ والتواصل مع المستشفيات لتأمين معالجة الجرحى والمصابين، إضافة إلى تأمين بدل ايواء للمبنى المنهار والمبنى المجاور الذي تم اخلاؤه".
 
 
 
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