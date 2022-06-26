الهيئة العليا للإغاثة: التواصل مع المستشفيات لمعالجة جرحى انهيار مبنى طرابلس

أصدرت الهيئة العليا للإغاثة بياناً، اليوم الأحد، جاء فيه: "بتكليف من دولة الرئيس نجيب ميقاتي للهيئة العليا للاغاثة بالاشراف على متابعة المبنى المنهار في منطقة ضهر المغر بطرابلس، قام المهندس زياد ديب الاستشاري في مكتب خطيب وعلمي للدراسات الهندسية مكلفاً من قبل اللواء محمد الخير أمين عام الهيئة العليا للاغاثة بالحضور الى مكان سقوط المبنى".

Advertisement