تراجع في عداد كورونا في لبنان.. ماذا عن الوفيات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 611 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1108213، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ".

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