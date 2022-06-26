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لبنان

"الصحة" لمستشفيات الشمال: معالجة جرحى مبنى طرابلس المنهار على نفقتنا

Lebanon 24
26-06-2022 | 13:24
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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيانٌ أعلن أن "الوزارة عمّمت على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال جميع المصابين والجرحى، نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في طرابلس، وعلاجهم على نفقتها".
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وقرابة الساعة الـ5.30 مساء اليوم، انهار مبنى مؤلف من 3 طبقات في منطقة القبة - ضهر المغر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، في حين لم تتم الإفادة عن سقوط ضحايا. 

وفور وقوع الحادث، ضربت وحدات من الجيش طوقاً أمنياً في المكان، وجرى منع المواطنين من الاقتراب، فيما تولت فرق الإسعاف عمليات إنقاذ الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى.

وأفادت معلومات "لبنان24" بأنه تم انتشال سيدة مُسنة من تحت الأنقاض تدعى "ل.ك." وهي على قيد الحياة، كما تم انتشالُ الطفلة "ج.د." التي جرى نقلها إلى المستشفى على قيد الحياة وحالتها مستقرة. 
كذلك، فقد أفيد عن إصابة الشاب "و.ح." (17 عاماً) بجروح طفيفة، وقد عولج في المستشفى الحكومي وخرج منها نظراً لاستقرار وضعه. 

وحالياً، تتواصل عمليات البحث عن المفقودين، وقد ناشد الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير جميع المواطنين، الابتعاد عن مكان المبنى المنهار تسهيلاً لأعمال الاغاثة ورفع الركام ونجدة السكان.
 
 
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