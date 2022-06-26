"الصحة" لمستشفيات الشمال: معالجة جرحى مبنى طرابلس المنهار على نفقتنا

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيانٌ أعلن أن "الوزارة عمّمت على مستشفيات الشمال ضرورة إستقبال جميع المصابين والجرحى، نتيجة انهيار المبنى في منطقة القبة في طرابلس، وعلاجهم على نفقتها".

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وقرابة الساعة الـ5.30 مساء اليوم، انهار مبنى مؤلف من 3 طبقات في منطقة القبة - ضهر المغر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، في حين لم تتم الإفادة عن سقوط ضحايا.