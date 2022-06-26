خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟

أفادت معلومات "لبنان24" بأنه لا صحّة لما يُشاع عن توقف معمل دير عمار عن إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب نفاد مادة المازوت.



Advertisement ووفقاً للمعلومات، فإن المعمل يولد الطاقة بشكل طبيعي، وأن باخرة أفرغت حمولتها منذ يومين في المعمل.

ووفقاً للمعلومات، فإن المعمل يولد الطاقة بشكل طبيعي، وأن باخرة أفرغت حمولتها منذ يومين في المعمل.