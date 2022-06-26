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لبنان

خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟

Lebanon 24
26-06-2022 | 13:00
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنه لا صحّة لما يُشاع عن توقف معمل دير عمار عن إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب نفاد مادة المازوت.

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ووفقاً للمعلومات، فإن المعمل يولد الطاقة بشكل طبيعي، وأن باخرة أفرغت حمولتها منذ يومين في المعمل.
 
 
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