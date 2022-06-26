طيران ليلي بين القواعد الجويّة.. هذا ما أعلنه الجيش

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم القوات الجوية، بتواريخ: 27، 28 و29/ 6/ 2022 اعتباراً من الساعة 20.25 ولغاية الساعة 00.30 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية التالية: حامات، بيروت، رياق والقليعات".

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