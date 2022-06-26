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لبنان

برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)

Lebanon 24
26-06-2022 | 14:47
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غاب برنامج "وهلق شو" هذه الليلة عن شاشة قناة الجديد، نتيجة تعرض الزميل جورج صليبي لالتهاب في العيون، بسبب العدسات اللاصقة، وهذا ما ظهر جلياً في خلال تقديمه نشرة الأخبار يوم أمس، على أن يستأنف تقديم البرنامج الأسبوع المقبل. وقد استعاضت "الجديد" عن الحلقة ببرنامج آخر.
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"لبنان 24" يتمنى للزميل صليبي الشفاء العاجل.

 
(رصد لبنان 24)

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