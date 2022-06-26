برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)

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غاب برنامج "وهلق شو" هذه الليلة عن شاشة قناة الجديد، نتيجة تعرض الزميل جورج صليبي لالتهاب في العيون، بسبب العدسات اللاصقة، وهذا ما ظهر جلياً في خلال تقديمه نشرة الأخبار يوم أمس، على أن يستأنف تقديم البرنامج الأسبوع المقبل. وقد استعاضت "الجديد" عن الحلقة ببرنامج آخر."لبنان 24" يتمنى للزميل صليبي الشفاء العاجل.