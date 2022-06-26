تحية من وزير التربية الى الأجهزة الأمنية.. هذا ما قاله

غرّد وزير التربية عباس الحلبي عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: " أحيي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من جيش وقوى امن داخلي. تؤدي هذه المؤسسات دوراً اساسياً في حماية مراكز الامتحانات ونقل الاسئلة. سلام لهم عناصر وضباطا وقيادة لما يقدموه خدمة للتعليم والأجيال الى جانب مهماتهم في الامن والدفاع عن الوطن".

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