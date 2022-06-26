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لبنان

ابو فاعور: لن نشارك في الحكومة

Lebanon 24
26-06-2022 | 15:33
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اعلن النائب وائل أبو فاعور ان "لا مشاركة للاشتراكي في الحكومة"، لافتاً الى ان منحها الثقة مرتبط بتشكيلة الحكومة.
وقال في حديث عبر الـLBCI: "ان ارضت الحكومة طموحاتنا نعطيها ثقة والمطلوب من الحكومة اصلاح وانقاذ وحدّ ادنى من سيادة الدولة وانا استبعد ان يتم تشكيل الحكومة".
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ونفى أبو فاعور وجود أي خلاف بين تيمور جنبلاط ووليد جنبلاط، قائلاً: "غير صحيح ان هناك خلافا بين تيمور ووليد جنبلاط الذي يتمتع بنفس حماسة تيمور لمقاربة جديدة وهو كان ناصحا بعدم المشاركة في الحكومة".
وأوضح أبو فاعور ان السفير السعودي وليد البخاري لم يحاول يوما ان يقوم بفتنة في لبنان وهو يشكر على جمع شخصيات مجتمعة حول استقلال البلد ولا يدان على هذا الامر، لافتاً الى أن لا حزب مثل حزب الله لديه علاقة عضوية مع ايران وينتقد سفيرا وهو ليس مرجعا صالحا للانتقاد.

كما أوضح أن السفير القطري لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد مسألة الحدود البحرية والخط 23 والقبول به وكانت فقط زيارة تعارف.
 
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