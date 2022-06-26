فاجعة في البقاع.. عسكري يخسر حياته بحادث مروّع!

أفاد مندوب "لبنان24" في البقاع بأن سيارة صدمت العسكري في الجيش "ن.خ." على طريق بعلبك الدولية، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ العسكريّ يؤدّي خدمته في بلدة النبي عثمان.