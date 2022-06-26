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لبنان

فاجعة في البقاع.. عسكري يخسر حياته بحادث مروّع!

Lebanon 24
26-06-2022 | 15:46
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أفاد مندوب "لبنان24" في البقاع بأن سيارة صدمت العسكري في الجيش "ن.خ." على طريق بعلبك الدولية، ما أدى إلى وفاته على الفور. 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ العسكريّ يؤدّي خدمته في بلدة النبي عثمان.
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