لحظاتٌ قاتلة في كفرملكي.. كلبٌ شارد يهاجم طفلاً في منزله

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن كلباً شارداً هاجم طفلاً يدعى م. غ. (10 سنوات) أثناء وجوده في منزل ذويه في بلدة كفرملكي.

وتعرّض الطفل لعدة عضات في كتفه ورجليه، وبسبب عدم توفر اللقاحات المضادة اللازمة، تم نقل الطفل الى مستوصف تابع للامم المتحدة في الناقورة وأعطي لقاحاً مضاداً لداء الكلب.