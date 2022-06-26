بعد فوزه على الأردن.. لبنان يتأهل للدور الثاني من سلة آسيا تحت 16 سنة

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حقق منتخب لبنان للاناث (تحت الـ16 سنة) بكرة السلة فوزه الثاني في بطولة آسيا للمستوى "ب"، التي تقام في قاعة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان، على نظيره الأردني صاحب الضيافة 60-56 مساء اليوم.وكانت أفضل مسجلة في الفريق اللبناني إليزا خوري 16 نقطة، وإلسي اغناطيوس 9 نقاط، وكل من نور لبان ولين أبي مصلح 8 نقاط.وتأهل لبنان للدور الثاني، على أن يخوض مباراته المقبلة المؤهلة الى الدور نصف النهائي الثلاثاء مع استراحة جميع المنتخبات الاثنين.