كرامي: هل من مسؤول في وطن ضاعت فيه كل المسؤوليات؟

غرّد رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قدرنا أن نموت غرقى في البحر او تحت ركام الابنية في هذه المدينة المنكوبة. عزاؤنا لعائلة الطفلة جمانة التي قضت تحت انقاض منزلها في مسلسل الفقر والحرمان والاهمال الذي يضرب طرابلس. هل من مسؤول في وطن ضاعت فيه كل المسؤوليات؟ ام انها فاجعة اخرى ستضاف كما كل سابقاتها في لبنان دون اية محاسبة؟".

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