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لبنان

هذه هي القصة الكاملة لانهيار المبنى في القبّة..

Lebanon 24
26-06-2022 | 16:59
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شهدت منطقة ضهر المغر في القبة بطرابلس مأساة نتيجة انهيار مبنى قديم متصدّع أدّى إلى وفاة الطفلة جومانة الديكو وإصابة والدتها لينا كمون بالاضافة إلى اصابتين طفيفتين.
المبنى المنهار كان مكوَناً من ٥ طبقات ، وهو متصدّع منذ مدة طويلة ما دفع سكانه الى اخلائه منذ عدة اشهر وبعضهم منذ سنين، ما عدا عائلة المواطن خالد الديكو الذي بقي في المبنى مع زوجته وطفلته وابنه إذ انه لم يتمكن من الانتقال بسبب سوء احواله الاقتصادية وعدم مقدرته على تأمين ايجار منزل آخر.
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هذا المبنى المعروف بتصدّعه وحالته السيئة، تعرض منذ مدة ٦ او ٧ ايام لحادثة حيث انزلقت آلية مكلفة بجمع النفايات في المدينة، حيث اصطدمت بعد انزلاقها بأحد اعمدة المبنى.
وقد أبلغ معظم سكان الشارع عن هذا الأمر وأبلغوا ان الانزلاق أصاب عمود المبنى ما أدى إلى انهياره اليوم ، اي بعد ٦ ايام على الحادثة.
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