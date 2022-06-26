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علاقة تغيّرت

Lebanon 24
26-06-2022 | 17:26
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لم تعد العلاقة بين مرجعين كبيرين على ما كانت عليه قبل إستقالة الحكومة بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين من تركيبة الحكومة العتيدة: سياسية أم تكنوقراط، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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