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لبنان
علاقة تغيّرت
Lebanon 24
26-06-2022
|
17:26
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لم تعد العلاقة بين مرجعين كبيرين على ما كانت عليه قبل إستقالة الحكومة بسبب تباين وجهات النظر بين الطرفين من تركيبة الحكومة العتيدة: سياسية أم تكنوقراط، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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