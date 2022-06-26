Advertisement

لبنان

تطوّرات المنطقة تنعكس على التأليف والرئاسة

Lebanon 24
26-06-2022 | 17:40
A-
A+
Doc-P-965922-637918873533999585.jpg
Doc-P-965922-637918873533999585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الجريدة" الكويتية: ينتظر لبنان ما يمكن أن ينعكس عليه من التطورات الخارجية، في ضوء السعي لإعادة تجديد مفاوضات الاتفاق النووي، أو استعداداً لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. إذ إن لبنان سيكون حاضراً في قلب كل المداولات من بوابة ترسيم الحدود وتأمين الاستقرار على حدوده الجنوبية، وعليه سيكون لبنان أمام احتمال من اثنين، إما تجديد الاستقرار وإبقاء الستاتيكو القائم بانتظار جلاء صورة المنطقة في ضوء شد الحبال المستمر بين طهران من جهة وخصومها من جهة أخرى، وإما الذهاب إلى المزيد من التشنج السياسي والتوترات الأمنية في حال عدم إيجاد حلّ لملف الترسيم، وإذا ما حصل توتر اسرائيلي - إيراني. كل المعطيات تفيد بأن لبنان سيكون مارّاً بمرحلة انتقالية في الأشهر المقبلة، بانتظار ما ستفرزه التطورات الإقليمية، وهي إما تنعكس انفراجاً سياسياً يقود إلى إنتاج تسوية جديدة ينتخب بموجبها رئيس جديد للجمهورية وتتشكل الحكومة، أو في حال استمر التوتر يعني أن الأزمة ستتعمق، وسيكون الفراغ محتوماً.
Advertisement

المصدر: الجريدة الكويتية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:05 | 2022-06-26
22:08 | 2022-06-26
23:35 | 2022-06-26
22:27 | 2022-06-26
23:21 | 2022-06-26
23:20 | 2022-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website