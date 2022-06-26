تطوّرات المنطقة تنعكس على التأليف والرئاسة

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كتبت "الجريدة" الكويتية: ينتظر لبنان ما يمكن أن ينعكس عليه من التطورات الخارجية، في ضوء السعي لإعادة تجديد مفاوضات الاتفاق النووي، أو استعداداً لزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة. إذ إن لبنان سيكون حاضراً في قلب كل المداولات من بوابة ترسيم الحدود وتأمين الاستقرار على حدوده الجنوبية، وعليه سيكون لبنان أمام احتمال من اثنين، إما تجديد الاستقرار وإبقاء الستاتيكو القائم بانتظار جلاء صورة المنطقة في ضوء شد الحبال المستمر بين طهران من جهة وخصومها من جهة أخرى، وإما الذهاب إلى المزيد من التشنج السياسي والتوترات الأمنية في حال عدم إيجاد حلّ لملف الترسيم، وإذا ما حصل توتر اسرائيلي - إيراني. كل المعطيات تفيد بأن لبنان سيكون مارّاً بمرحلة انتقالية في الأشهر المقبلة، بانتظار ما ستفرزه التطورات الإقليمية، وهي إما تنعكس انفراجاً سياسياً يقود إلى إنتاج تسوية جديدة ينتخب بموجبها رئيس جديد للجمهورية وتتشكل الحكومة، أو في حال استمر التوتر يعني أن الأزمة ستتعمق، وسيكون الفراغ محتوماً.